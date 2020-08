Bij een schietpartij op de Hagedoornweg in Amsterdam-Noord is woensdagavond één persoon zwaargewond geraakt.

Het slachtoffer is volgens de politie met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

De toedracht van de schietpartij is onbekend. Ook is onduidelijk of er één of meerdere schutters bij betrokken waren.

De politie doet ter plaatse onderzoek en hoopt donderdagochtend met meer informatie te komen. De omgeving is momenteel afgezet.