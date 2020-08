Een aantal actievoerders heeft dinsdagavond in het Vliegenbos in het Amsterdamse stadsdeel Noord passerende fietsers staande gehouden om hen te vragen om te fietsen. De actie is een protest tegen de plannen voor de aanleg van een fietspad door het bos.

De fietsers die gehoor gaven aan de vraag van de actievoerders, kregen als bedankje een T-shirt met de tekst: "Ik ben om: niet door maar voor het Vliegenbos".

Het sluipfietsverkeer over de voetpaden in het Vliegenbos zorgt al enige tijd voor onenigheid. Als oplossing hiervoor wil het stadsdeel een fietspad door het bos aanleggen. Met dit fietspad moeten fietsers sneller van de Nieuwendammerdijk naar de veerhalte Zamenhofstraat kunnen.

Vera Steenhart, initiatiefnemer van de actie, stelt dat een fietspad veel schade kan aanrichten. "De doorsteek voor de fietsers betekent de doodsteek voor het bos." Volgens haar en de andere actievoerders zal deze fietsroute namelijk ontzettend druk worden en dat heeft negatieve gevolgen voor de natuur.