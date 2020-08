Het bron- en contactonderzoek bij GGD Amsterdam keert langzaamaan terug naar het oude niveau. Uit een dinsdagavond gepubliceerde raadsbrief blijkt dat er extra ondersteunend personeel is bij gekomen vanuit de landelijke GGD-koepel, zodat professionals weer de laatste contacten van besmette inwoners kunnen opsporen.

GGD Amsterdam schaalde de laatste weken het bron- en contactonderzoek enigszins terug, wegens een capaciteitsgebrek. Er was te weinig personeel om contacten van recent positief geteste personen op te bellen, waardoor de coronapatiënt onder meer zelf gevraagd werd om te bellen.

Om ook de laatste gaten dicht te lopen, wordt personeel gevraagd om zeven dagen per week beschikbaar te zijn, zodat zij te allen tijde ingepland kunnen worden. Dat betekent niet dat zij zeven dagen aan het werk zijn, benadrukt de gemeente.

Wekelijks worden door de GGD 25 personen opgeleid om het capaciteitsgebrek te verhelpen. Er moeten zeker tweehonderd extra arbeidsplaatsen (fte) gerealiseerd worden, schrijft de gemeente. De werving zou momenteel "goed" verlopen.

Momenteel worden gemiddeld 1.700 testen per dag afgenomen, terwijl de maximumcapaciteit in Amsterdam 1.960 is.

De gemeente Amsterdam maakte dinsdagavond enkele nieuwe maatregelen bekend die de lokale COVID-19-uitbraak moeten indammen. Zo wordt er strenger gehandhaafd in de horeca en wordt er gewerkt aan een ander maatregelenpakket, dat wordt ingezet als de epidemiologische situatie verslechtert.