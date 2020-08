Burgemeester Femke Halsema heeft inwoners van Nieuw-West opgeroepen om "toch alsjeblieft" voorzichtig te zijn met nauwe contacten. Ze zei dat tijdens de persconferentie waarop ze meer maatregelen voor Amsterdam aankondigde. Er komt extra toezicht op horecazaken en na een eerste waarschuwing volgt al een sluiting.

Als bij horecazaken excessen plaatsvinden kan direct worden overgegaan tot een sluiting van vier weken.

De burgemeester sprak de jongeren die Nieuw-West wonen in het bijzonder aan. "Jullie denken misschiend dat je het (coronavirus, red.) niet krijgt, dat je niet ziek kan worden. Maar je opa en oma en je ouders worden dat wel."

Volgens Halsema is de laatste weken een sterke stijging in het aantal besmettingen te zien in Nieuw-West, maar is dat inmiddels ook in andere stadsdelen waar te nemen.

Halsema kan horeca dwingen om 0.00 uur te sluiten

Privéfeestjes, waarbij mensen zich niet aan de 1,5 meterregel houden, spelen een belangrijke rol in de verspreiding van het virus, zei de burgemeester.

Volgens haar is voor veel inwoners van het stadsdeel de "noodzaak groot" om naar buiten te gaan en "elkaar elders te ontmoeten", omdat het een wijk is waar "de huizen klein zijn en de gezinnen groot".

Als de nieuwe maatregelen en waarschuwingen het aantal besmettingen niet terugdringt kan de horeca gedwongen worden om om 0.00 uur de deuren te sluiten. Daarnaast kan dan het maximum aantal aanwezigen bij samenkomsten op honderd worden gesteld.