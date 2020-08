Amsterdam is als gevolg van het relatief grote aantal jonge mensen dat er woont een kwetsbare regio wat betreft de verspreiding van het coronavirus. Bovendien is de stad dichtbevolkt, is er naar verhouding weinig openbare buitenruimte en wordt ze relatief veel bezocht door toeristen, legt burgemeester Femke Halsema dinsdag uit in een brief aan de gemeenteraad.

Amsterdam telt ongeveer 235.000 inwoners van jonger dan 25 jaar (27 procent van de volledige bevolking). Deze jonge mensen wonen volgens Halsema in relatief kleine huizen, waardoor ze tijdens warme dagen graag buiten verkoeling zoeken. Dat vergroot de kans op samenscholing en dus besmettingen.

Daarnaast is Amsterdam een dichtbevolkte stad met "naar verhouding weinig openbare buitenruimte", aldus Halsema. Een groot deel van die openbare ruimte bestaat bovendien uit water.

Verder bestaat de binnenstad uit veel kleine, smalle straatjes, wat het moeilijk maakt om afstand te houden.

Tot slot noemt de burgemeester het relatief grote aantal toeristen dat Amsterdam gedurende de zomer heeft bezocht. Naast dat dit de kans op samenscholing vergroot, lijken buitenlandse toeristen zich ook minder goed aan de Nederlandse coronaregels te houden.