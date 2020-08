Het Amsterdamse college hoopt op toestemming om af te wijken van de wettelijke datum van 15 november voor het inleveren van de begroting voor 2021. Daarover is het college in overleg met de provincie Noord-Holland, schrijft wethouder Victor Everhardt (Financiële en Economische Zaken) in een brief aan de gemeenteraad.

Deze week starten er gesprekken tussen het college en de raadsfracties over hoe tot een begroting voor 2021 te komen.

Eerder werd al bekend dat de coronacrisis een groot gat heeft geslagen in de stadsfinanciën en dat er een begrotingstekort van 261 miljoen euro wordt verwacht. Om na 2020 tot een sluitende begroting te komen, moet het college dan ook grote keuzes maken en daarom is uitstel volgens Everhardt noodzakelijk.

"Vraag is hoe deze crisis het hoofd kan worden geboden, waar besparingen te realiseren zijn, en welke investeringen in de stad noodzakelijk zijn", aldus Everhardt in zijn brief aan de raad. "Graag nemen wij kennis van de suggesties van de diverse fracties. We praten met oppositiefracties en natuurlijk ook intensief met coalitiefracties."

Als het aan het college ligt wordt de begroting op 15 of 16 december vastgesteld in de raad. Volgende week volgt een bestuurlijk overleg met de provincie Noord-Holland over het al dan niet uitstellen van de inleverdatum van de begroting.