Een 32-jarige man is dinsdag aangehouden op verdenking van een steekincident dat maandagavond plaatsvond in een restaurant aan de Hazenstraat in Amsterdam. Daarbij raakte en man ernstig gewond.

Het steekincident vond maandagavond plaats. Een man raakte ernstig gewond en moest met zijn verwondingen worden meegenomen naar het ziekenhuis. De 32-jarige dader wist in eerste instantie te ontkomen, maar werd een dag later alsnog door de politie aangehouden.

Na het incident deed de Forensische Opsporing onderzoek. Er waren veel getuigen die de politie kon spreken voor het onderzoek. Dit leidde uiteindelijk tot de aanhouding. De aanleiding van de steekpartij is nog onbekend.