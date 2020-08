De politie meldt dinsdag op zoek te zijn naar een specifieke getuige van het schietincident dat op 9 augustus plaatsvond op de Louise de Colignystraat in Amsterdam-West. Het zou gaan om een man die met een verstuikte enkel wegliep in de richting van de Willem de Zwijgerlaan.

De man heeft mogelijk belangrijke informatie voor de politie in het onderzoek naar het incident. Hij zou kort na het incident zijn weggelopen in de richting van een hotel aan de Willem de Zwijgerlaan. Vlak voordat hij het hotel wilde betreden, draaide hij zich om en liep hij in onbekende richting weg.

Het schietincident vond plaats op 9 augustus in een woning aan de Louise de Colignystraat. De politie trof ter plaatse een zwaargewonde man aan. Mogelijk zou een tweede man gewond zijn geraakt en bloedend het huis uit zijn gelopen. De dader of daders konden ontkomen.