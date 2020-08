Handhavers in Amsterdam hebben hun vertrouwen in de directie van Toezicht en Handhaving opgezegd. Volgens nieuwspartner AT5 zijn de handhavers ontevreden over de manier waarop ze worden behandeld.

Handhaver Dennis van Laarhoven zegt tegen AT5 dat er "intern genoeg speelt". "De directie heeft meerdere kansen gehad, maar komt telkens afspraken niet na."

Volgens Van Laarhoven voelen de handhavers zich niet gehoord en zouden adviezen in de wind worden geslagen. Ook maakt hij zich zorgen over de coronamaatregelen voor handhavers. Eerder pleitten handhavers ervoor om zowel binnen als buiten mondkapjes te dragen. "Daar wordt nu heel selectief beleid op gevoerd. En dat terwijl wij een collega hebben verloren aan corona."

Een woordvoerder van de gemeente laat aan AT5 weten dat ze zich niet herkennen in het beeld dat wordt geschetst door de afdeling. "We volgen alle adviezen van de GGD, die zijn vertaald in heldere interne voorschriften."

Wel geeft de woordvoerder toe dat er veel van de handhavers gevraagd wordt. Om die reden is een gesprek daarover noodzakelijk, aldus de zegsvrouw. Binnenkort gaat Van Laarhoven in gesprek met de gemeentesecretaris en de centrale ondernemingsraad van de gemeente.