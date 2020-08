De gemeente Amsterdam raadt iedereen af om in de komende dagen in de stad in open water te zwemmen. Als gevolg van de hevige regenbuien van de afgelopen dagen voldoet de waterkwaliteit niet aan de eisen.

De gemeente adviseert Amsterdammers daarom om zeker tot en met zaterdag niet te zwemmen in open water. Hieronder vallen onder meer de Amstel, het binnenwater bij IJburg en het water rondom het Java-eiland. De volledige lijst is te vinden op de website van de gemeente.

De kwaliteit van het water in Amsterdam is achteruitgegaan door de hevige regenbuien van de afgelopen dagen. Het riool kon de grote hoeveelheid regenwater niet aan, waardoor overtollig rioolwater werd afgevoerd naar oppervlaktewater in de stad. Daardoor nam de kwaliteit van het water in de stad af. Wie nu in het vervuilde water gaat zwemmen, kan ziek worden, waarschuwt de gemeente.

"Het is goed om te weten dat de waterkwaliteit na hevige stortbuien drie tot vijf dagen niet betrouwbaar is", aldus de gemeente.