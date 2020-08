Jeroen van Berkel, namens de PvdA stadsdeelbestuurder in West, is maandagmiddag onverwacht overleden. Dat meldde de PvdA maandagavond. Hij is vijftig jaar geworden.

Van Berkel was sinds 1999 actief in de politiek, aanvankelijk als beleidsmedewerker in de Tweede Kamer, later onder meer als politiek assistent van Ahmed Aboutaleb. Eerst toen Aboutaleb wethouder was in Amsterdam, later ook in Den Haag, tijdens het staatssecretarisschap van Aboutaleb.

Sinds 2014 was Van Berkel stadsdeelbestuurder in West. Hij beheerde de portefeuilles bewonersparticipatie, verkeer en openbare ruimte en groen.

Op Twitter wordt met verdriet en ongeloof gereageerd op het overlijden van Van Berkel. "Het is heel erg onwerkelijk en ik ga hem heel erg missen", schrijft wethouder en mede-PvdA'er Marjolein Moorman.

"Diep verslagen zijn we", schrijft wethouder Sharon Dijksma (PvdA). "Wat een vreselijk verlies voor zijn familie en vrienden. Jeroen van Berkel, die vrolijke en altijd benaderbare sociaal-democraat. Met z'n jongensachtige bravoure en dat warme rode hart dat vandaag zomaar gestopt is met kloppen.."



"Ik ben verslagen en vol ongeloof", schrijft Fenna Ulichki, stadsdeelvoorzitter in West. "Mijn geliefde vriend en collega Jeroen van Berkel is plotseling overleden. Amsterdam verliest een prachtige man en een gepassioneerde en betrokken bestuurder."

Ook Mourad Taimounti (DENK) reageert op Twitter: "De stad is een goed mens en een kundige bestuurder kwijt. Een zeer gewaardeerde collega."