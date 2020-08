De Duitse man die donderdag door de politie werd neergeschoten en aan zijn verwondingen overleed in Amsterdam Nieuw-West nadat hij zichzelf en agenten bedreigde met een mes, blijkt een Duitse influencer te zijn. Dat meldt nieuwspartner AT5 maandag.

Het zou gaan om Samuel Seewald, op Instagram met 170.000 volgers bekend als Sammy_bkr. Op Twitter zouden veel condoleances zijn verschenen voor de Duitse influencer en onder zijn laatste bericht op Instagram stromen de reacties binnen.

Agenten zagen donderdag hoe de Duitser met een mes rondliep in de omgeving van Honselersdijk in Nieuw-West. Volgens de politie dreigde hij om zichzelf te verwonden met het mes. Na herhaaldelijk waarschuwen liep de man op de agenten af. Toen de agenten hem wilden aanhouden stak hij volgens de politie om zich heen. Hij zou daarbij een agent in een kogelvrij vest hebben geraakt.

Vervolgens probeerden agenten hem met behulp van een politiehond te overmeesteren. Daarbij werden in totaal drie schoten gelost. Vrijwel direct daarna overleed de man. Waarom de man met een mes rondliep is nog onduidelijk. Omdat er schoten zijn gelost, doet de Rijksrecherche onderzoek.