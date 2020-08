Bij een steekpartij in pizzeria La Festa is zondagavond een man gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De dader is gevlucht.

Voor de hulpverlening kwam onder andere een traumateam ter plaatse. In het restaurant waren meerdere getuigen aanwezig.

De politie is nog op zoek naar de dader, maar de identiteit is mogelijk bekend. ook de aanleiding van het incident is vooralsnog onbekend. De recherche en Forensische Opsporing doen onderzoek.