De organisatie van Sail Amsterdam heeft de data bekendgemaakt voor Sail 2025. Het evenement zal van 20 tot en met 24 augustus gehouden worden. Sail kon dit jaar niet doorgaan vanwege het coronavirus.

Het evenement dat in 1975 zijn eerste editie kende, zou dit jaar zijn jubileum vieren. Het moest de tiende editie worden van het maritieme evenement dat in 2015 nog bijna 2 miljoen bezoekers trok.

In april kondigde de organisatie aan de editie volledig af te gelasten in verband met het coronavirus. Verzetten naar een jaar later was niet mogelijk, omdat de tallships vaak al jarenlang van tevoren moeten worden gereserveerd.

De organisatie richt zicht daarom nu op het volgende evenement dat gepland staat in augustus 2025. Sail valt dan samen met de viering van 750 jaar Amsterdam.