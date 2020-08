De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag drie mannen opgepakt in de Beemsterstraat in Noord nadat er uit een auto zou zijn geschoten. Vermoedelijk werd in de lucht geschoten.

Op de weg zijn meerdere kogelhulzen aangetroffen. De schoten werden door verschillende buurtbewoners gehoord. Zij zagen daarna een witte Mercedes met hoge snelheid wegrijden.

De politie kreeg de Mercedes niet veel later in het vizier. De drie inzittenden werden door agenten met getrokken vuurwapen uit de auto gehaald.

De auto is in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar de zaak.