Een persoon is gewond geraakt bij een steekincident in de nacht van zaterdag op zondag bij het asielzoekerscentrum aan de Willinklaan in Osdorp. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Zijn verwondingen zijn niet levensbedreigend.

Volgens een getuige liep een ruzie tussen het slachtoffer en de dader uit de hand. Het slachtoffer zou daarbij in de arm gestoken zijn.

Volgens de politie is het niet zeker of er aangifte zal worden gedaan. Er is niemand aangehouden