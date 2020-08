Zes extra afvalbakken zijn geplaatst bij het Sloterstrand. De vuilnisbakken zijn gefinancierd door de buurt zelf. De buurt pleit al een jaar voor de extra bakken, maar heeft nu maar zelf het heft in handen genomen.

Op drukke dagen zijn de afvalbakken bij de Sloterplas overvol en liggen er ook hopen naast, wat leidt tot grote frustratie onder de buurtbewoners.

"Er zijn er gewoon te weinig en dat hebben wij al vier jaar geleden aangekaart, maar het blijkt heel moeilijk te zijn om dat voor mekaar te krijgen", vertelt initiatiefnemer Jorine van Hooijdonk.

Vorig jaar startte de buurt een petitie met een oproep aan de gemeente om meer afvalbakken te plaatsen tijdens de drukke periodes, met name in de zomer. De petitie kreeg honderden handtekeningen en de gemeente beloofde om tien extra mobiele bakken te plaatsen in de zomerperiode.

Tijdens de coronacrisis bleef het vanuit de gemeente stil. Nadat de maatregelen werden verzacht, heeft de gemeente vijf bakken en een container geplaatst. Dat is minder dan was afgesproken. Volgens Jorine heeft de gemeente besloten minder bakken te plaatsen tijdens een bezoek aan het Sloterstrand op een rustig moment.

De gemeente zegt dat het aantal en de locaties van de afvalbakken bewust en in samenspraak met de buurt zijn gekozen. Daarnaast zouden de bakken buiten de piekmomenten amper vol zijn. Dat weegt volgens de gemeente mee met het besluit om minder bakken neer te zetten.