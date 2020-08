Bij een steekincident op de pont over het IJ in de nacht van vrijdag op zaterdag heeft het slachtoffer geprobeerd te ontsnappen door in het water te springen, meldt de politie zaterdagochtend. De verdachte is in zijn been geschoten door de politie.

Aan de noordzijde van het IJ werd het slachtoffer uit het water geholpen en vervolgens zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De verdachte gooide met stenen naar toegesnelde politieagenten, die vervolgens op zijn benen schoten. Ook het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

De Rijksrecherche doet onderzoek naar het handelen van de agenten.