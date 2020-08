De politie onderzoekt een schietincident dat vrijdagmiddag vermoedelijk heeft plaatsgevonden op het Koningspalmplein in Amsterdam-Zuidoost.

De politie meldde vrijdagmiddag via Twitter meerdere meldingen te hebben ontvangen van een vermoedelijk schietincident op het Koningspalmplein. Agenten kwamen ter plaatse maar troffen geen schutter of slachtoffer aan.

Wel werd er een onderzoek naar het incident gestart. "Op basis van getuigenverklaringen gaan we ervan uit dat er een schietincident heeft plaatsgevonden", meldt een politiewoordvoerder aan NU.nl. Het is nog onduidelijk of er iemand gewond is geraakt.

De politie roept getuigen op om zich te melden.