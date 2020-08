De GGD in Amsterdam gaat de coronacijfers in de stad wekelijks per stadsdeel publiceren. Het aantal coronabesmettingen in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland loopt op sinds eind juli. De GGD Amsterdam zegt zicht grote zorgen te maken over deze toename.

Volgens de gemeente zijn er grote verschillen in het aantal positief geteste personen per stadsdeel.

Het absolute aantal besmettingen tussen 2 en 9 augustus is het hoogste in stadsdeel Nieuw West met 158 besmettingen en stadsdeel West met 134 besmettingen. Als er gekeken wordt naar het aantal besmettingen in die periode per 10.000 inwoners scoort stadsdeel Centrum het hoogste.

De GGD ziet op dit moment de meeste besmettingen bij mensen tussen de dertien en dertig jaar oud. Voor zover bekend lopen de meeste mensen de besmettingen thuis op.

Vanaf vrijdag publiceert de GGD Amsterdam wekelijks de actuele coronacijfers per stadsdeel. Op die manier wil de GGD de ontwikkeling van de besmetting in de stad blijven volgen. Op basis van de wekelijkse cijfers kunnen waar nodig gerichte maatregelen getroffen worden.

De cijfers per stadsdeel van vrijdag zijn op de website van de gemeente te zien.