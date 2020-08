De politie meldt vrijdag een mogelijk verband te zien tussen een vuurwapen dat maandag werd aangetroffen in het water bij de Beltbrug en een schietincident dat zondag plaatsvond op de Louise de Colignystraat in Amsterdam-West.

Het wapen werd maandagavond na een melding aangetroffen in het water bij de Beltbrug, grenzend aan de Jan van Galenstraat en de Tweede Hugo de Grootstraat in West.

Een dag eerder, op zondag, vond er een schietpartij plaats in een woning aan de Louise de Colignystraat. Bij het incident raakte een man zwaargewond.

Vermoedelijk is het wapen tijdens de vluchtpoging van de verdachten in het water gegooid. De politie zoekt getuigen in de hoop meer over de vluchtroute van de verdachten te weten te komen.

De Forensische Opsporing doet verder onderzoek naar de zaak.