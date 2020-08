De politie is op zoek naar getuigen van een gewapende overval die in de nacht van donderdag op vrijdag plaatsvond op een woning aan de Barajasweg in Amsterdam-West.

De bewoners van de woning werden rond 4.15 uur overvallen door twee onbekende personen. Die vluchtten weg met een onbekend geldbedrag in de richting van de Nartiaweg. Bij de overval raakte niemand gewond.

Momenteel doet de recherche onderzoek naar de zaak. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden.