Een 25-jarige Pool is donderdagavond aangehouden in een woning in Amsterdam. De man wordt in Polen verdacht van uitlokking tot moord in 2014 en is sindsdien voortvluchtig. Hij riskeert een gevangenisstraf van acht jaar tot levenslang.

Vermoedelijk door gebruik van een valse identiteit bleef de verdachte lang onder de radar. Hij wilde bij de aanhouding zijn identiteit niet prijsgeven, waarna zijn vingerafdrukken werden vergeleken met die uit een Poolse database. Daaruit bleek dat hij de gezochte moordverdachte is.

De Nederlandse Fugitive Active Search Team-afdeling (FASTNL) heeft hem donderdag in de woning kunnen aanhouden. FASTNL is onderdeel van ENFAST, een EU-netwerk bedoeld voor de opsporing van verdachten en veroordeelden in het buitenland.

De verdachte wordt overgedragen aan Polen.