De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een 21-jarige man gearresteerd voor een ernstig steekincident op de Oudezijds Achterburgwal in de Amsterdamse binnenstad. Een achttienjarige man raakte daarbij gewond.

De steekpartij vond rond 3.30 uur plaats ter hoogte van de Stoofsteeg. Volgens een getuige ontstond er een ruzie waarbij meerdere personen betrokken waren. Vervolgens werd het slachtoffer enkele keren gestoken.

Omstanders hebben direct eerste hulp geboden, totdat er een ambulance arriveerde. Het slachtoffer is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft volgens de politie "behoorlijke verwondingen" opgelopen. Hoe de man er nu aan toe is en of hij aanspreekbaar is, is niet bekend.

Al vrij snel na het incident was bij de politie de naam van de verdachte bekend. Hij kon daardoor snel worden aangehouden. De recherche heeft de zaak in behandeling.