Het water ter hoogte van Park Somerlust en de Weesperzijde in Amsterdam is per direct verboden gebied voor bootjes. Het verbod geldt tot en met 30 september.

Dat besluit heeft de veiligheidsregio genomen op basis van de noodverordening en de grote hoeveelheid bootjes die zich op deze plekken verzamelen. Tussen de bootjes zou te weinig afstand worden gehouden.



Het verboden gebied zal worden gemarkeerd met een ballenlijn in het water. Bij overtreding worden direct boetes uitgedeeld.