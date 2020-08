De veertigjarige man uit Badhoevedorp die donderdag bij het strand van IJburg uit het water is gehaald, is overleden. Dat meldt de politie vrijdag.

Vrienden van de man sloegen alarm toen hij na een tijd nog niet uit het water was gekomen. Een politieboot werd ingeschakeld om hem te zoeken.

Nadat hulpdiensten de man uit het water hadden gehaald, is hij gereanimeerd. Het slachtoffer is vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij later overleed.

Burgemeester Femke Halsema heeft het strand gesloten vanwege dit ernstige incident en de vondst van een lichaam. Eerder op donderdag trof een zwemmer in het water bij IJburg een lichaam van een vrouw aan. De gemeente doet onderzoek naar de veiligheid van de zwemlocatie.