Agenten hebben donderdagmiddag een man die verward gedrag vertoonde neergeschoten in een binnentuin van de Voorburgstraat in Amsterdam Nieuw-West. De man had volgens een omstander een mes in zijn handen.

De politie was op een melding over de man afgekomen. Agenten hebben ongeveer een kwartier op de man ingepraat.

Hoe het met de man gaat is nog onbekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek.