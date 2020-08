Toezichthouders in Amsterdam betrapten in de afgelopen maand ruim 2.400 huishoudens op het achterlaten van afval naast containers, bevestigt een gemeentewoordvoerder na eerdere berichtgeving van Het Parool.

De krant schrijft dat de gemeente het probleem sinds een maand anders aanpakt. Door de nieuwe aanpak kunnen inwoners die zich hieraan schuldig maken makkelijker worden opgespoord.

In de eerste maand werd ontdekt dat 2.411 huishoudens weleens afval naast een container achterlaten. Volgens de gemeentewoordvoerder resulteert dit in 87 procent van de gevallen in een boete.

Het probleem werd in de afgelopen maanden groter. Vanwege de coronacrisis produceerden inwoners van Amsterdam thuis meer afval. Bovendien werd steeds meer afval naast de containers geplaatst, omdat mensen uit angst voor een besmetting de klep van de container liever niet aanraken, vermoedt wethouder Laurens Ivens.

De toezichthouders die voor de nieuwe aanpak werden aangesteld, spitten de vuilniszakken naast de containers door om erachter te komen van wie de zak is. Volgens Het Parool hebben 250 Amsterdammers inmiddels een boete op de mat gekregen.