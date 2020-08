In het water bij IJburg is donderdag een lichaam gevonden door een zwemmer. De overledene is naar een strandje in de buurt gebracht.

Een zwemmer ontdekte dat er iemand in het water lag die nergens meer op reageerde.

Met de hulp van omstanders is de overledene naar de kant gebracht. Vervolgens is de politie gebeld.

Agenten doen momenteel onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Het strand is voor een gedeelte afgezet.