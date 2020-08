Op de A4 bij knooppunt De Nieuwe Meer in Amsterdam is donderdagochtend een vrachtwagen in brand gevlogen. De cabine van de wagen is volledig uitgebrand.

Door de brand ontstond een flinke file op de A4 richting de ring Zuid en West, waar het vanaf knooppunt Badhoevedorp sowieso al erg druk is.

Op beelden is te zien dat de vrachtwagen geparkeerd staat op de vluchtstrook. Agenten hebben een rijstrook afgesloten. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.