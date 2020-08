De eigenaren van het joodse restaurant HaCarmel in Amsterdam vinden de strafeis van twaalf maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk, voor het achterlaten van een verdacht pakketje bij het pand te laag.

Volgens hun advocaat was het de afgelopen drie jaar zeven keer raak bij het joodse restaurant aan de Amstelveenseweg. Volgende week dient er ook een rechtszaak voor een andere vernieling.

"Dat is gewoon iets heel treurigs", reageert Daniel Bar-on woensdag na afloop van de zaak tegen de 46-jarige Hassan N. De Amsterdammer wordt ervan verdacht op 14 januari een kartonnen doos in de portiek van het restaurant te hebben achtergelaten.

Er staken elektrische draden uit en na de vondst op 15 januari werd de buurt hermetisch afgesloten en moesten omwonenden hun huis verlaten. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EO)D kwam ter plaatse en na uren was het pas zeker dat het een nepexplosief betrof.

Vingerafdrukken van N. aangetroffen op verdacht pakketje

Vingerafdrukken van N. werden aangetroffen op de doos, op de tape rondom de doos en op de draden. De verdachte, die ontkent iets met de zaak te maken te hebben, had daar wel een verklaring voor.

Hij verbleef al enige tijd in het huis van een vriendin, vlakbij het restaurant. Diezelfde doos had hij gebruikt om tuinafval op te ruimen. Omdat de vuilcontainer dienst weigerde, had hij de doos rond dezelfde tijd naast de afvalbak achtergelaten.



Ook stond N. woensdag terecht voor de bedreiging van een buurvrouw. Een jodin, volgens de dreigbrief, "die dood moest". De afzender van de brief was Adolf 2019.

OM: Voor zwaardere straf moet er sprake zijn van terrorisme

Het OM heeft in haar eis rekening gehouden met het antisemitisch karakter van de daad, maar voor een zwaardere straf zou er ook sprake van terrorisme moeten zijn.

"Als je kijkt naar wat de wet daar voor vereisten aan stelt, dan moet dat oogmerk (een terroristisch, red.) heel duidelijk uit de bewijsmiddelen naar voren komen en dat is hier eigenlijk niet gebleken", zegt de persofficier.

Op een normale manier hun zaak runnen is, afgezien van de coronacrisis, volgens de eigenaar bijna onmogelijk. Het restaurant kan, net als bij de juwelier, alleen van binnen worden opengemaakt en in gesprekken met burgemeester Femke Halsema wordt nu verkend of er geen kogelvrij glas moet komen.