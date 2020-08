De voorstellingen van De Parade Gaat Door in het Amsterdamse Paradiso die voor woensdag- en donderdagavond gepland stonden, gaan niet door. De shows van dinsdagavond werden ook al afgelast omdat een van de artiesten mogelijk besmet is met het coronavirus.

Uit voorzorg zijn ook de optredens van woensdag en donderdag geschrapt. De bedoeling van De Parade Gaat Door was juist om toch nog een soort Parade te kunnen organiseren, ondanks de coronacrisis. De show zou worden uitgevoerd door Alex Klaassen, Ko van den Bosch en Henry van Loon. Het is niet bekend welke artiest mogelijk besmet is met het virus.

Mogelijk gaan de voorstellingen van vrijdag, zaterdag en zondag nog wél door.

De voorstellingen zouden woensdag en donderdag om 18.30 uur en 21.30 uur plaatsvinden. Mensen die van plan waren om de voorstellingen te bezoeken, krijgen binnenkort informatie over de compensatie van hun kaartje.