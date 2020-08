De politie is op zoek naar getuigen van een gewelddadige straatroof die in de nacht van dinsdag op woensdag plaatsvond op de Nobelweg in Amsterdam-Oost.

Een 36-jarige vrouw kreeg rond 1.30 uur een vuistslag in haar gezicht toen ze bij haar auto op een parkeerplaats bij de Nobelweg met haar partner stond te praten. Toen ze haar ogen opendeed, zag ze dat haar tas, die op de bestuurdersstoel lag, verdwenen was. Ook kon ze nog net zien dat een zwarte personenauto wegreed.

Het slachtoffer werd op het politiebureau door ambulancepersoneel behandeld. Woensdagochtend bracht ze ter controle nog een bezoek aan het ziekenhuis. Ook deed ze aangifte bij de politie.

De politie is op zoek naar getuigen die meer over het incident weten.