Een 28-jarige man uit het Zwitserse Genève is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 29-jarige man, meldt de politie dinsdag. Het lichaam van het slachtoffer werd op 1 juli in een witte zeilboot aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam aangetroffen. Hierbij zou sprake zijn van "verdachte omstandigheden".

Uit onderzoek van de politie is gebleken dat aan boord van de boot een gesmoorde brand heeft plaatsgevonden. Het slachtoffer is vermoedelijk overleden aan koolstofmonoxidevergiftiging.

De zeilboot waar het slachtoffer levenloos werd aangetroffen, werd de laatste tijd gebruikt door dak- en thuislozen. Om te achterhalen wat er precies is gebeurd op en rond de boot roept de politie getuigen op om zich te melden.

Hierbij gaat het specifiek om getuigen die op 1 juli tussen 0.00 en 5.30 uur op de Kloveniersburgwal zijn geweest, bij het stuk tussen de Staalstraat en de Raamgracht.

De Zwitserse verdachte zal op korte termijn worden uitgeleverd.