Bijna zesduizend huishoudens in de Indische Buurt in Amsterdam zaten dinsdagochtend vanwege een storing zonder stroom. Bewoners van woningen rondom de Nieuwmarkt zaten in de nacht van maandag op dinsdag ook zonder elektriciteit.

De stroomstoring in de Indische Buurt trof de postcodes 1093, 1094 en 1095. Netbeheerder Liander schatte dat minder dan zesduizend huishoudens zijn getroffen door de storing. Een monteur kwam ter plaatse om de problemen te verhelpen. Tegen 8.45 uur waren de problemen opgelost, meldde Liander dinsdagochtend.

De stroomstoring in het centrum is in de nacht van maandag op dinsdag rond 3.30 uur al verholpen. De omwonenden zaten daar bijna drie uur zonder elektriciteit.

Het moederbedrijf Alliander waarschuwde aan het begin van de zomer al voor extra stroomstoringen bij hoge temperaturen. Of de hittegolf iets met de storingen van dinsdag te maken heeft, is nog niet bekend.