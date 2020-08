Een auto die op de Notweg in Osdorp geparkeerd stond, is in de nacht van maandag op dinsdag beschoten. Er zaten meerdere kogelgaten in de voorruit van het voertuig.

De politie ontving rond 4.00 uur een melding over de schietpartij. Agenten kwamen ter plaatse en troffen een Audi met kogelgaten in de voorruit aan.

Ook de Forensische Opsporing van de politie kwam ter plaatse om onderzoek te doen. Op straat waren meerdere kogelhulzen aangetroffen.

Voor zover bekend heeft de politie nog geen verdachte kunnen aanhouden.