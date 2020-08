In het gebouw Valley op de Zuidas in Amsterdam is maandagavond brand uitgebroken. Het is vooralsnog niet bekend hoe de brand is ontstaan. Het gebouw van Valley is nog in aanbouw.

De brand brak uit op een van de bovenste verdiepingen. Hoe groot de schade is, is nog onbekend. Het vuur was goed te zien in de omgeving.

Het project is nog in aanbouw en zou volgend jaar opgeleverd moeten worden.