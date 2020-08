Burgemeester Femke Halsema heeft maandag besloten om twee woningen in Amsterdam-West voor drie maanden te sluiten nadat er drugs waren aangetroffen. Het gaat om een woning aan de Boymansweg en een woning aan de Van Abbestraat.

Uit de politierapportage blijkt dat de woning aan de Boymansweg werd gebruikt voor handel in drugs. "In de woning zijn enkele tientallen kilo's professioneel verpakte hennep, honderden gram aan henneppasta, een vacuümmachine en enkele duizenden euro's aan contant geld aangetroffen", zegt de gemeente in een verklaring.

Ook de woning aan de Van Abbestraat is dicht nadat er drugs was aangetroffen. "In de woning zijn honderden hennepplanten gevonden en attributen zoals assimilatielampen, een luchtafzuigsysteem, ventilator, drugspers, geldtelmachine en sealapparaten ten behoeve van een kwekerij. In de bijbehorende schuur van de woning trof de politie een veerdrukwapen aan", aldus de gemeente.

Beide woningen zijn gesloten omdat ze "een gevaar vormen voor de openbare orde en kunnen leiden tot onveiligheid voor de omwonenden vanwege overlast en de aantrekkingskracht van de woning op criminele activiteiten".