Bij een schietincident op de Louise de Colignystraat in Amsterdam is een man zondagmiddag zwaargewond geraakt. De dader of daders zijn nog voortvluchtig.

De politie kreeg rond 16.45 uur meldingen over schoten die in een woning gelost zouden zijn. Daar troffen de agenten de zwaargewonde man aan.

Mogelijk is bij het incident nog een andere man gewond geraakt. Hij zou bloedend de woning zijn uitgelopen.

Wat precies gebeurd is, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar het incident en is op zoek naar getuigen.