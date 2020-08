In verband met coronabesmettingen sluit Bar Pamela op de hoek van de Bilderdijkkade en de Jacob van Lennepstraat haar deuren. Het café gaat pas open als het hele team negatief is getest op het coronavirus.

De bar heeft afgelopen donderdag en zondag een aantal bezoekers binnen gehad die besmet zijn met het virus.

Op last van de Veiligheidsregio werd zaterdagmiddag bekend dat ook zaalverhuurder De Koning in Amsterdam West haar deuren moet sluiten. De GGD en de Veiligheidsregio riepen bezoekers van De Koning Party & Events op extra alert te zijn.

Restaurant en bar No Rules op het Marie Heinekenplein mocht zaterdag juist weer openen. Het restaurant was twee weken gesloten in verband met coronabesmettingen.