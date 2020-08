De politie is zondagochtend bezig met onderzoek bij de zwemsteiger aan het Anton Schleperspad bij De Nieuwe Meer in Amsterdam. Zaterdagmiddag werd daar een 24-jarige man doodgeschoten.

De recherche doet momenteel onderzoek naar het schietincident. Zij willen zolang het onderzoek loopt geen uitspraken doen over de aanleiding van het schieten of de identiteit van het slachtoffer.

De dader is nog voortvluchtig. De politie meldt op zoek te zijn naar een man van tussen de twintig en dertig jaar met een lichte huidskleur, zwarte krullen en een sikje. De verdachte heeft een mager postuur en had een zonnebril en een hoed op. Hij droeg een blauwe zwembroek en had een tasje om. De politie roept mensen die de man zien op hem niet te benaderen, maar om 112 te bellen.