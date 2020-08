Een kleuter is zaterdagavond door zijn drie zusjes uit het water gehaald bij de Sloterplas in Amsterdam. Het kind is gereanimeerd door omstanders en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis.

De melding van de jonge drenkeling werd rond 18.49 uur gedaan vanaf de Th.J. Lammerslaan.

Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen.