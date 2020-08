Aan het Anton Schleperspad bij een populaire zwemlocatie aan De Nieuwe Meer in Amsterdam heeft een schietpartij plaatsgevonden waarbij een persoon zwaargewond is geraakt. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Op beelden die AT5 heeft binnengekregen is te zien dat die persoon gereanimeerd is.

De melding van de schietpartij werd rond 16.30 uur gedaan. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn uitgerukt. Volgens een getuige zijn er meerdere schoten gelost.

De schutter is nog voortvluchtig. De politie zoekt naar aanleiding van de schietpartij naar een man tussen de twintig en dertig jaar oud. De politie meldt dat het gaat om een man met een lichte huidskleur met zwarte krullen en een mager postuur. Daarnaast heeft hij een sikje, draagt hij een hoed, een tasje en een blauwe zwembroek.

Op de beelden is te zien dat er veel mensen om het slachtoffer heen staan. De plek van de schietpartij is een populaire zwemlocatie.