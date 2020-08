Het is zaterdag opnieuw erg druk in Amsterdamse parken en op het water. Vanwege de hittegolf zoeken veel mensen, net als op vrijdag, verkoeling bij het water.

Nieuwspartner AT5 heeft zaterdag een video ontvangen waarop te zien is dat op het water bij Park Somerlust aan de Amstel veel boten bij elkaar liggen. Er wordt muziek gedraaid en gedanst.

Bij het park staan zijn hekken geplaatst die dicht kunnen als het te druk is. Dit gebeurde vrijdag, nadat de gemeente via Twitter had opgeroepen om niet meer naar Park Somerlust te komen.

Op de beelden van de drukte op het water bij Somerlust is ook een boot van Waternet te zien. Een gemeentewoordvoerder wilde zaterdag niet ingaan op nieuwspartner AT5 op de individuele gevallen en waarom er bijvoorbeeld niet gehandhaafd of gewaarschuwd wordt. "Wij roepen mensen op om drukke plekken te vermijden en doen daarbij een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van mensen als zij zien dat het op een locatie te druk is."

Bij Park Schinkeleilanden was het vrijdagavond ook erg druk.