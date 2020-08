De hoge temperaturen zorgen er ook vrijdag weer voor dat meerdere zwemlocaties en parken in Amsterdam massaal bezocht worden. De drukte was zodanig dat de gemeente besloot om op een aantal plekken in te grijpen.

Zo riep de gemeente in de loop van de middag via Twitter op om niet meer naar Park Somerlust aan de Amstel te komen. Bij het park werden al hekken neergezet om drukte te voorkomen. Bij teveel mensen zouden de hekken dichtgaan, wat nu dus noodzakelijk was.



Ook op het Marineterrein is het te druk. "Ze blijven maar komen, we gooien er een stop op! Kom alsjeblieft niet meer", zegt een beveiligingsmedewerker op het terrein tegennieuwspartner NH Nieuws.

Ook voor de mensen die in een bootje op de gracht willen varen, heeft de gemeente een boodschap: "Houd je aan de afgesproken regels."

Die regels zijn dat er in de boot en op het water 1,5 meter afstand gehouden moet worden, dat overlast veroorzaken verboden is en dat de vaarregels in acht moeten worden genomen. Op deze kaart is te zien op welke plekken het druk is en op welke plekken rustig.

Hulpdiensten zijn vrijdagmiddag ook uitgerukt vanwege een vermoedelijke vermissing in de buurt van Park Somerlust. Drie duikers van de brandweer gingen het water in om de vrouw te zoeken. Ook kwam er een traumahelikopter ter plaatse. Uiteindelijk bleek de vrouw niet in gevaar te zijn. Na enige tijd kwam ze zelf terug zwemmen.