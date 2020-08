De directeur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam, Soner Atasoy, is onterecht op staande voet ontslagen, zo heeft de rechtbank in Amsterdam vrijdag besloten. Het bestuur van de school is echter niet verplicht om Atasoy weer aan het werk te laten gaan.

De directe aanleiding voor het ontslag van de directeur waren de beelden van beveiligingscamera's van de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO), die op Facebook terecht zijn gekomen. Atasoy werd ervan beschuldigd de beelden doorgespeeld te hebben.

Daarnaast zou de directeur hebben geweigerd zijn spullen, zoals de sleutel van het schoolgebouw, in te leveren nadat hij in mei werd geschorst. De kantonrechter benoemt vrijdag dat het niet duidelijk is of hij de camerabeelden daadwerkelijk heeft doorgespeeld. En een spoedprocedure leent zich ook niet voor het nader bekijken van deze kwestie, zo zegt de rechter.

"Dat kan in een bodemprocedure wel, maar voor nu zijn de bewijzen onvoldoende om het ontslag op staande voet te rechtvaardigen." De rechtbank zegt hierbij ook dat het begrijpelijk is dat Atasoy weigerde zijn spullen in te leveren, gezien hij "in een juridische strijd was verwikkeld en arbeidsrechtelijk nog niet was ontslagen".

Het bestuur van SIO, waar het Haga Lyceum onder valt, moet het salaris van de directeur blijven doorbetalen tijdens de juridische procedures die nog lopen. Hij hoeft echter niet terug te keren bij de school volgens de rechtbank, omdat de verhoudingen "ernstig zijn verstoord".

De SIO verkeert al lange tijd in een bestuurlijke impasse. Dat heeft geleid tot een ontslag van de directeur op 2 juni 2020.