De GGD in Amsterdam gaat de testcapaciteit van de testlocatie in de RAI opschalen wegens het oplopende aantal besmettingen in de regio. Vanaf vrijdag kunnen er 1.500 tot 1.700 tests per dag worden uitgevoerd.

Dat laat Yvonne van Duijnhoven, hoofd van de afdeling infectieziektes en inspectie, via Twitter. Zolang het aantal besmettingen in de regio Amsterdam niet afneemt, is er geen reden om niet op te schalen, meldt ze.

Daarom schaalt de GGD de capaciteit bij de testlocatie in de RAI op. "En we hopen dat de oproep tot testen effect heeft", voegt Van Duinhoven daaraan