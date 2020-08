De grote zaal van Paradiso in Amsterdam wordt begin september vier dagen lang omgetoverd tot pizzeria met livemuziek. Mensen die langs willen kunnen vanaf zaterdag tickets kopen.

De grote zaal van de evenementenlocatie wordt overgenomen door het Utrechtse restaurant Punk Pizza. De Paradiso-locatie zal geopend zijn onder de naam PuNK PizZa Paradiso. De pizzeria zal van 1 tot en met 4 september geopend zijn.

Bezoekers kunnen via de website van Paradiso een tafel reserveren voor twee, vier of zes personen. Ook is er op 2 september een middag ingericht voor kinderen onder leiding van de pizzabakker van Punk Pizza.

Tickets zijn vanaf zaterdag om 10.00 uur verkrijgbaar.