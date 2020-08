De politie zoekt getuigen van een gewelddadige beroving die woensdagavond plaatsvond op de H. Cleyndertweg in Amsterdam-Noord.

Het slachtoffer had enige tijd contact met een van de verdachten, een vrouw van ongeveer twintig jaar, via een datingsite. De twee hadden via die site een afspraak gemaakt voor woensdagavond om 22.30 uur.

Die avond haalde de man de vrouw op bij een parkeerplaats ter hoogte van de H. Cleyndertweg. De vrouw stapte in, maar vervolgens trokken twee onbekende mannen het slachtoffer uit de auto. Hij werd geslagen en beroofd van enkele persoonlijke bezittingen. Het drietal vluchtte vervolgens weg in de richting van metrostation Noord.

De politie zoekt getuigen die meer over de beroving weten. Het zou gaan om twee getinte mannen van tussen de 20 en 25 jaar oud en ongeveer 1,75 meter lang. Ze waren beiden donker gekleed en droegen een donker petje. De vrouw droeg haar haar in een knotje en droeg een wit shirt met een donkere broek.