Het complex Woonplaza A2 aan de Sijsjesbergweg in Amsterdam-Zuidoost is donderdagmiddag volledig ontruimd nadat er scheuren in het gebouw gevonden werden.

Het probleem is volgens de brandweerwoordvoerder plotseling ontstaan. Daarom kwam naast de brandweer ook de politie ter plaatse. Daar werd door de hulpdiensten geconcludeerd dat het volledige complex ontruimd moest worden. De winkels in het complex zijn direct gesloten. Er zijn geen gewonden gevallen.

Het complex is 30.000 vierkante meter groot. Waardoor de scheuren precies zijn veroorzaakt, is nog onduidelijk. De brandweer verwacht dat er "constructief iets niet helemaal goed zit".

De bouwinspecteur van de omgevingsdienst doet momenteel onderzoek naar de oorzak.